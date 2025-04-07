Белорусский посол заявил о давлении на Берн из-за конференции по Украине

При организации конференции по Украине в июне 2024 года, куда не были приглашены Россия и Белоруссия, на Берн было оказано определенное давление извне, считает посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.
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