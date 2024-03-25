Вячеслав Сараев: «Мы поставили себе амбициозную задачу расти быстрее оценок аналитиков»

Генеральный директор АО «РЖД Бизнес Актив» в интервью «Коммерсанту» рассказал о том, как живётся под крылом госмонополиста РЖД и пользуется ли компания привилегиями «матери», в каком направлении развивается контейнерный бизнес, о масштабных планах по строительству собственных терминалов, а также прокомментировал слухи о возможной продаже оператора.