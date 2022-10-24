А вы знали об этом?(Статья 89)

1. Правивший огромной державой бывший вор и грабитель Сталин был жесток не только к своему народу, но и к своим родственникам и членам своей семьи ! В разные годы сотрудники НКВД арестовали брата и сестру его первой жены, сестру второй жены и ее мужа, бывшего мужа его дочери и жену его сына! А когда его дочь Светлана попыталась заступиться за теток, которые, как сказал Сталин, «много знали» и поэтому были арестованы НКВД, отец сказал ей: «Прекрати адвокатствовать! А то и тебя посажу!» Жена его, Надежда Сергеевна Аллилуева , не могла не чувствовать, что в стране происходит что-то страшное.