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А вы знали об этом?(Статья 89)

А вы знали об этом?(Статья 89)

1.   Правивший огромной державой бывший  вор и грабитель  Сталин был жесток не только к своему народу, но и к своим родственникам и членам своей семьи ! В разные годы сотрудники НКВД арестовали брата и сестру его первой жены, сестру второй жены и ее мужа, бывшего мужа его дочери и жену его сына! А когда его дочь Светлана попыталась заступиться за теток, которые, как сказал Сталин, «много знали» и поэтому были арестованы НКВД, отец сказал ей: «Прекрати адвокатствовать! А то и тебя посажу!»  Жена его,  Надежда Сергеевна Аллилуева , не могла не чувствовать, что в стране происходит  что-то страшное.

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