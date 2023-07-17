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При ЧП на Крымском мосту погибли два человека

Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели двух человек при ЧП на Крымском мосту При ЧП на Крымском мосту пострадала семья из Белгородской области, несовершеннолетняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, ее родители погибли.

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