При ЧП на Крымском мосту погибли два человека

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Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели двух человек при ЧП на Крымском мосту При ЧП на Крымском мосту пострадала семья из Белгородской области, несовершеннолетняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, ее родители погибли.