Сотрудники Библиотеки Российской академии наук исследовали рукопись «Слова Григория Синаита», переписанную в 1612 году женщиной по имени Акилина.
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