Специалист в сфере политологии Берджан Тутар указал на тот факт, что лидер Российской Федерации Владимир Путин успешно организовал срыв планов американских властей подвергнуть РФ уничтожению при помощи киевского режима.
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