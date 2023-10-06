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Sabah: Путин разрушил стратегию США по окружению РФ

Sabah: Путин разрушил стратегию США по окружению РФ

Специалист в сфере политологии Берджан Тутар указал на тот факт, что лидер Российской Федерации Владимир Путин успешно организовал срыв планов американских властей подвергнуть РФ уничтожению при помощи киевского режима.

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