Почти кино: две разлученные в детстве сестры не знали, что 30 лет живут в одном городе

Почти невероятная история произошла в Свердловской области. Две сестры, которых в раннем возрасте удочерили разные семьи, много лет искали друг друга, а потом выяснилось, что они всю жизнь живут в одном городе – Каменске-Уральском.
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