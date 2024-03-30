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Почти кино: две разлученные в детстве сестры не знали, что 30 лет живут в одном городе

Почти кино: две разлученные в детстве сестры не знали, что 30 лет живут в одном городе

Почти невероятная история произошла в Свердловской области. Две сестры, которых в раннем возрасте удочерили разные семьи, много лет искали друг друга, а потом выяснилось, что они всю жизнь живут в одном городе – Каменске-Уральском.

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