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Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога России

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога России

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при закупке медицинских изделий для Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии.

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