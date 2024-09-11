Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога России

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при закупке медицинских изделий для Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии.
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