«С головой все нормально?» Прилучный ошарашил народ высказыванием об отцовстве

Актер отдыхает с детьми от разных жен. Павел Прилучный Социальные сетиУ главного мажора российского кинематографа есть 10-летний сын Тимофей и 7-летняя дочь Мия от первого брака, с актрисой Агатой Муцениеце.
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