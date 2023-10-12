Алчевский металлургический комбинат до и после присоединения ЛНР к России: есть ли изменения

В октябре 2021 года градообразующее предприятие города Алчевск на Луганщине «Алчевский металлургический комбинат», ранее находившийся под управлением ЗАО «Внешторгсервис» украинского олигарха Сергея Курченко, перешел под управление ООО «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК) бизнесмена Евгения Юрченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии