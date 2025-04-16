Мужчина с ружьем остановил автобус и вывел из него свою жену

Полиция устанавливает обстоятельства ЧП на одной из трасс в Ленинградской области. 14 апреля в 23:18 в полицию Выборгского района обратился водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Зеленогорск – Озерки».
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