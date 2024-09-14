Выходит второй сезон сериала "Король Талсы" с Сильвестром Сталлоне

В воскресенье, 15 сентября, на стриминге Paramount+ начинается второй сезон криминального сериала "Король Талсы", где Сильвестр Сталлоне изображает пожилого члена мафии, который выходит на свободу после 25 лет заключения и принимается строить свою преступную империю.