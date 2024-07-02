Иркутские полицейские изъяли незарегистрированное оружие у молодого человека в центре города

В ходе операции "Канал - Дальневосточный рейд" по борьбе с контрабандой наркотиков и незаконным оборотом оружия и боеприпасов в Иркутске был задержан 22-летний мужчина, у которого было обнаружено незарегистрированное оружие.
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