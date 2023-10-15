Наше дело: как в Крыму реализуется тыловая поддержка бойцов СВО

Удобная логистика — это всегда очень важно. Но особенно это имеет большое значение, когда эта инфраструктура используется для снабжения войск и оказания помощи населению прифронтовых территорий и военнослужащим.
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