Авито Услуги: вырос спрос на консервацию загородных домов 

Согласно данным Авито Услуг, в августе 2024 года спрос на услуги по консервации дач, обслуживанию септиков, скважин и колодцев вырос больше чем в два раза (+117%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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