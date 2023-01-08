МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Соледар-Бахмут: ВСУ теряют по батальону в неделю

Соледар-Бахмут: ВСУ теряют по батальону в неделю

От огромных потерь запаниковали даже бандеровские духоподъемники Александр Ситников На фото: украинские военные в Бахмуте (Фото: Nicolas Cleuet/Keystone Press Agency/Global Look Press, архив) Проект WarGonzo сообщил, что наши вошли в центр Соледара.

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