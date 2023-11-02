ВСУ приказано держать Авдеевку и не жалеть крови, а батальон нацистов «Волки» вдребезги разбит под Купянском: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 2 ноября 2023 года Юлия СоколоваСама Авдеевка сегодня — горячая точка на карте конфликта, вызывающая особый интерес у Запада и Украины.