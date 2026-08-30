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Русская весна

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Киев в панике и требует исключить свою территорию из зон обслуживания российской спутниковой системы «Рассвет»

Киев в панике и требует исключить свою территорию из зон обслуживания российской спутниковой системы «Рассвет»

Киев обратился в Международный союз электросвязи (МСЭ) с требованием исключить территорию Украины из заявленных зон обслуживания российской спутниковой системы «Рассвет» во всех диапазонах частот.

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