Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

Мощности площадки позволяют обучать больше трёх тысяч человек в год В индустриальном парке «Руднево» в Москве состоялось открытие инновационной площадки, предназначенной для практической подготовки студентов столичных колледжей.
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