Враг Сталина №1: чего на самом деле хотел Троцкий и почему "троцкизм" был ругательством

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Сталин как червь внутри-бюрократический , свернул интернационализм и пр. радиколизм , вместо троцкистых конфесий иностранных , упор сделал в индустриализациии на расконфискации "врагов народа" -- крестьян , церковь , нэпманов , дворян , и пр. обломков царизма ,т.е. ломка основного населения росси .... факт на морде при всех этих гадостях --- сохранилась империя и обламали гилер-еропу и космос и атом после подняли и лучшеев мире оружие .... с николашкой такогобы не было и с Троцким сомнительно разве что кровавей