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Закон и Порядок

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Враг Сталина №1: чего на самом деле хотел Троцкий и почему "троцкизм" был ругательством

Враг Сталина №1: чего на самом деле хотел Троцкий и почему "троцкизм" был ругательством

20 августа 1940 года в Мексике агент НКВД Рамон Меркадер совершил покушение на Льва Троцкого. На следующий день самый опасный противник Иосифа Сталина скончался.

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Комментарии
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Vlad Dirkin
Красиво спето... Только про лЁвушкины интербригады в Испании автор забыл рассказать...
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2 д.
Meerflieger
Ага, и про трудовые армии...
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2 д.
GriG Ms
Сталин как червь внутри-бюрократический , свернул интернационализм и пр. радиколизм , вместо троцкистых конфесий иностранных , упор сделал в индустриализациии на расконфискации &quot;врагов народа&quot; -- крестьян , церковь , нэпманов , дворян , и пр. обломков царизма ,т.е. ломка основного населения росси .... факт на морде  при всех этих гадостях --- сохранилась империя и обламали гилер-еропу и космос и атом после подняли и лучшеев мире оружие .... с николашкой такогобы не было и с Троцким сомнительно разве что кровавей
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2 д.

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