В Госдуме разрабатывают законопроект по защите граждан от бездомных собак

В Госдуму внесен законопроект о защите граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Инициатором выступила межфракционная группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи Ниной Останиной.
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