Лет восемь назад я познакомился с весьма колоритной парой из Донбасса. Парень, косая сажень в плечах, профессиональный строитель, настоящий портрет истинного пролетария.
Украина пожирает истинных героев
Комментарии
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Юрий Золотарев
Не-ет, уж если нация Ё-НУЛАСЬ головою, причём давно, ничто "человеческое" её не спасёт! Пускай бандеросня дохнет - так будет лучше для всего человечества!
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18 час.
Александр Веревкин
На украине нет народа! Весь украинский народ, либо, по примеру этой молодой пары, покинул этот скотомогильник ещё до майдана, либо, как Олесь Бузина, пал от рук диких бандеровских приматов. Из лояльных России - ждуны и оборотни, те что при любой власти не встанут ни с коленок, ни заявят о себе как о человеках, но при любой смуте переметнутся туда, где менее опасно.
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18 час.
ИА
Ирина Александровна
Я читала некоторые работы Галана на русском, и мне показалось. что их уровень средний. Но это был наш союзник и погиб за Советскую власть. А сообщница убийцы была наказана так легко, что прожила больше 100 лет! Я об этом читала в интернете.
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17 час.
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