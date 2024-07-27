Украина пожирает истинных героев

Юрий Золотарев Не-ет, уж если нация Ё-НУЛАСЬ головою, причём давно, ничто "человеческое" её не спасёт! Пускай бандеросня дохнет - так будет лучше для всего человечества!

Александр Веревкин На украине нет народа! Весь украинский народ, либо, по примеру этой молодой пары, покинул этот скотомогильник ещё до майдана, либо, как Олесь Бузина, пал от рук диких бандеровских приматов. Из лояльных России - ждуны и оборотни, те что при любой власти не встанут ни с коленок, ни заявят о себе как о человеках, но при любой смуте переметнутся туда, где менее опасно.