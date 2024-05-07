Более 400 посылок для бойцов СВО собрали жители Карелии в ходе акции, инициированной Артуром Парфенчиковым

Участие в сборе принимали жители всех районов республики. 6 мая завершилась предложенная главой Карелии Артуром Парфенчиковым акция по сбору и отправке подарков ко Дню Победы землякам, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
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