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Происшествия

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Сотрудники УБК МВД России задержали предполагаемого создателя телеграм-канала, через который можно было получить доступ к чужим конфиденциальным данным

Сотрудники УБК МВД России задержали предполагаемого создателя телеграм-канала, через который можно было получить доступ к чужим конфиденциальным данным

«Сотрудниками Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из города Москвы задержан предполагаемый создатель и администратор телеграм-канала, с помощью которого можно было приобрести персональные данные и сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

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