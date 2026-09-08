Сотрудники УБК МВД России задержали предполагаемого создателя телеграм-канала, через который можно было получить доступ к чужим конфиденциальным данным

«Сотрудниками Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из города Москвы задержан предполагаемый создатель и администратор телеграм-канала, с помощью которого можно было приобрести персональные данные и сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну.