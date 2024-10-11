В России могут вернуть обязательный техосмотр

В 2026 году в России может вернуться обязательный техосмотр для легковых транспортных средств, такая идея была предложена Российским союзом автостраховщиков (РСА) совместно с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС).
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