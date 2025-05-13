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Квартальнов о «Локомотиве»: «Приглашение Радулова – самый крутой ход. Саша неугомонный, не мирится с поражением никогда, других заводит. Молодые стали сильнее, глядя на него»

Квартальнов о «Локомотиве»: «Приглашение Радулова – самый крутой ход. Саша неугомонный, не мирится с поражением никогда, других заводит. Молодые стали сильнее, глядя на него»

Сегодня ярославский клуб примет «Трактор» в 1-м матче финальной серии Кубка Гагарина. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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