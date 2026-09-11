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Царьград

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Palantir использовал данные Nebius для ИИ разведки Украины

Palantir использовал данные Nebius для ИИ разведки Украины

Palantir использует искусственный интеллект для анализа данных, полученных от Nebius, основанного Аркадием Воложем в 2024 году.

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