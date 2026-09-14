Кто выбрал так называемые «европейские ценности», тот стал обслугой Евросоюза. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя закрытие предприятия Rebir в Латвии из-за санкций против России и Белоруссии.
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