Захарова отреагировала на закрытие завода в Латвии из-за санкций против России

Кто выбрал так называемые «европейские ценности», тот стал обслугой Евросоюза. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя закрытие предприятия Rebir в Латвии из-за санкций против России и Белоруссии.