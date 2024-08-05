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Ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожено 80 иностранных наемников в районе Балаклеи

Ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожено 80 иностранных наемников в районе Балаклеи

Ракетное подразделение Западной группировки российских войск ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» уничтожило пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области вместе с 80 боевиками.

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