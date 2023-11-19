Магнитные бури с 22 по 28 ноября: вызовы и предупреждения Елена ВайленкоМагнитные бури на Земле становятся все более распространенным явлением, оставляя свой отпечаток не только на геомагнитном поле планеты, но и на здоровье метеозависимых людей.