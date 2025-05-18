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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Учащиеся старших классов ГУО ´Средняя школа №30 г.Бобруйска´ посетили УЗ ´Бобруйская городская поликлиника №3´ в рамках Респу...

Учащиеся старших классов ГУО ´Средняя школа №30 г.Бобруйска´ посетили УЗ ´Бобруйская городская поликлиника №3´ в рамках Респу...

15.05.2025 года в Международный Деньсемьи учащиеся старших классов ГУО ´Средняя школа №30 г.Бобруйска´ посетили УЗ ´Бобруйская городская поликлиника №3´ в рамках Республиканской акции ´Вместе за крепкую и здоровую семью´.

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