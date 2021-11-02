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Руководить культурой в Уссурийске временно будет начальник управления физической культуры

Руководить культурой в Уссурийске временно будет начальник управления физической культуры

Кадровые перестановки произошли в администрации Уссурийска. Возглавившая полгода назад управление культуры Ольга Зимаева уволилась, ее место временно занял начальник управления физкультуры и спорта Павел Пригородов, сообщает ИА UssurMedia.

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