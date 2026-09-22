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Goldman Warns Nightmare Refining Crisis Could Prolong Diesel, Gas Price Pain Through 2027

Goldman Warns Nightmare Refining Crisis Could Prolong Diesel, Gas Price Pain Through 2027

Goldman Warns Nightmare Refining Crisis Could Prolong Diesel, Gas Price Pain Through 2027 Goldman energy analyst Nikhil Bhandari warned in a note on Monday that the global refining system is too stretched to support a full recovery in fuel demand while inventories rebuild.

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