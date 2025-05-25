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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер: «Вулвс» вышли на площадку с чувством необходимости победить, а мы – нет»

«Если кратко: у нас просто не вышло. Они же, наоборот, играли с огромной решимостью, понимая, что если счет в серии станет 0-3, то будет очень сложно.

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