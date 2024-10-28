В робота Макса с «Госуслуг» внедрят отечественный ИИ

Фото: Наталья Чернохатова/ТАСС Важные новости России за неделю сообщают, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) планирует до конца текущего года внедрить на портале Госуслуги бета-версию консультанта, работающего на основе отечественного искусственного интеллекта (ИИ).