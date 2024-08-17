Маск: план Харрис по борьбе с ростом цен вызовет массовый голод в США

Американский предприниматель Илон Маск предсказал США массовый голод, если кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис сможет выполнить предвыборный обещания по ограничению цен на продукты.
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