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ПВО России успешно обезвредили украинский дрон над Брянской областью

ПВО России успешно обезвредили украинский дрон над Брянской областью

Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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