МО: ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над территорией РФ

Система противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации осуществила перехват и смогла уничтожить 47 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены представителями формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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