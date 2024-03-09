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МО: ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над территорией РФ

МО: ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников над территорией РФ

Система противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации осуществила перехват и смогла уничтожить 47 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены представителями формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Л
Леонид -
41 беспилотник долетел до Таганрога. Вопрос: Где заканчиваются наши красные линии?
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