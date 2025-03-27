Дуа Липа показала фигуру в крошечном купальнике

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Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа показала фигуру в откровенном виде. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).