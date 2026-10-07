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Бизнес-консультант Халимов объяснил, что аренда квартиры с кухней помогает сэкономить на жилье в поездках

Бизнес-консультант Халимов объяснил, что аренда квартиры с кухней помогает сэкономить на жилье в поездках

Аренда квартиры с кухней помогает снизить траты на питание в поездках, однако дешевое жилье на окраине способно обойтись дороже из-за расходов на такси.

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