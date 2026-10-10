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Вечерний Новосибирск

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Столетний юбилей отметила долгожительница Тамара Бычкова под Новосибирском

Столетний юбилей отметила долгожительница Тамара Бычкова под Новосибирском

Тамара Николаевна родилась в Ленинградской области. В годы Великой Отечественной войны семью эвакуировали в Сибирь.

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