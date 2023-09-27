Проект строительства на бывшей территории завода «Синар» оспорила прокуратура

Постановление о проекте планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью инженера Будагова, Красным проспектом в Центральном и Октябрьском районе, опубликованное 31 августа 2023 года, исчезло с сайта мэрии.
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