Аудиокниги против бумажных: что лучше «прокачивает» мозг

В эпоху цифровых технологий, когда все больше информации мы получаем в электронном виде, встает вопрос: что лучше для нашего мозга и памяти — читать бумажные книги или слушать аудиокниги? Бумага Согласно исследованию, проведенному в Университете Вирджинии, люди, которые читают бумажные книги, лучше понимают и запоминают информацию, чем те, кто слушает аудиокниги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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