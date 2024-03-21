Аудиокниги против бумажных: что лучше «прокачивает» мозг

В эпоху цифровых технологий, когда все больше информации мы получаем в электронном виде, встает вопрос: что лучше для нашего мозга и памяти — читать бумажные книги или слушать аудиокниги? Бумага Согласно исследованию, проведенному в Университете Вирджинии, люди, которые читают бумажные книги, лучше понимают и запоминают информацию, чем те, кто слушает аудиокниги.