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3 Stocks To Play The Nuclear Energy Boom

Nuclear energy stocks have suffered heavy losses over the past year, even as technology companies commit billions of dollars to securing nuclear electricity for AI data centers.

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