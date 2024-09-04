Baza: российские аэропорты начали закупать защиту от беспилотников

Аэропорты в Сибири и на Дальнем Востоке озаботились защитой от атак дронов. Как сообщил Telegram-канал Baza, красноярский аэропорт Емельяново уже объявил тендер на закупку оборудования для обнаружения и подавления беспилотников.
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