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Baza: российские аэропорты начали закупать защиту от беспилотников

Baza: российские аэропорты начали закупать защиту от беспилотников

Аэропорты в Сибири и на Дальнем Востоке озаботились защитой от атак дронов. Как сообщил Telegram-канал Baza, красноярский аэропорт Емельяново уже объявил тендер на закупку оборудования для обнаружения и подавления беспилотников.

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