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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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День открытых дверей.

День открытых дверей.

23 марта 2024 г. в колледже прошел ´Единый день открытых дверей´.Для учашихся учреждений общего среднего образования были проведены мастер-классы по профессиям ´Кондитер´, ´Официант´, ´Продавец´ и экскурсия по колледжу.

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