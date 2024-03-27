23 марта 2024 г. в колледже прошел ´Единый день открытых дверей´.Для учашихся учреждений общего среднего образования были проведены мастер-классы по профессиям ´Кондитер´, ´Официант´, ´Продавец´ и экскурсия по колледжу.
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