Смерть Дариуса Морриса связана с «воздействием кокаина, гидрокодона и этанола»

Дариус Моррис умер в 33 года в начале мая. По словам осуществлявшего экспертизу медицинского специалиста, причиной смерти стала болезнь сердца, но значительную роль сыграло «воздействие кокаина, гидрокодона и этанола».
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