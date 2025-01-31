Установлен ряд военнослужащих ВСУ, причастных к убийству мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области

Главным военным следственным управлением СК России в рамках уголовного дела об убийстве мирных жителей села Русское Поречное Курской области установлена причастность ряда украинских военнослужащих из 92 отдельной штурмовой бригады.
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