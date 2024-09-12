Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В шести областях Украины прозвучала воздушная тревога

В шести областях Украины прозвучала воздушная тревога

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу . По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога действует в Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Сумской и Винницкой областях.

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