Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Председателем Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ) избран глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
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