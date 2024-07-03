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Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ

Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Председателем Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ) избран глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

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